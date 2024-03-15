7 adrese eş zamanlı silah operasyonu

Kaynak: İHA
7 adrese eş zamanlı silah operasyonu
Kütahya ve Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin 7 adrese eş zamanlı olarak düzenlediği kaçak silah operasyonunda 1 şahıs tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah ticaretini engellemeye dair yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması çalışmalarının sonucunda, polis ekipleri Kütahya ve Afyonkarahisar’da 7 adrese eşzamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 5 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 79 adet fişek, 2 adet tabanca parçası ekipler tarafından ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.Y. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.A. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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