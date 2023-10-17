7 besini tüketin. Şahin gibi göreceksiniz

Sağlıklı gözlerin anahtarı olan 7 önemli besinin ortaya çıkması dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
7 besini tüketin. Şahin gibi göreceksiniz

Editör: Abdullah Keleş

İnsanların için son derece önemli olan gözlere iyi gelen besinler araştırılmaya devam ediyor. Sağlıklı gözlerin anahtarı olan 7 önemli besinin ortaya çıkması dikkat çekti.

İŞTE 7 BESİN…

-Yumurta sarısı

-Lahana

-Safran

-Somon

-Brokoli

-Tatlı patatesler

-Ceviz

GÖZ SAĞLIĞI NEDİR?

Gözler, çevredeki ışığı algılayarak beyne iletilmesini sağlayan beş duyu organından biridir.

Göz sağlığı, gözlerin sağlıklı ve düzgün şekilde çalışmasını ve görme yeteneğinin korunmasını ifade etmektedir.

ÇOCUKLARDA GÖZ SAĞLIĞI BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ

-Bir gözü kısma ya da kapatma

-Siyah görünmesi gereken göz bebeğinde beyaz yada puslu renk

-Cisimleri sürekli gözüne yakın tutma-Başını bir yana eğerek bakma

-Gözlerini sık sık ovuşturma

-Bir veya iki gözün içe veya dışa kayması

-Prematüre doğum

-Ailede göz tembelliği teşhisi

-Ailede göz bozukluğu

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