7 evden tarih fışkırdı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığı suçu ile ilgili Kütahya Merkez, Altıntaş, Aslanapa ve Simav ilçelerinde toplamda 7 ikamet, 1 iş yeri ve 5 araça eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlarda 5 züanlı gözaltına alınırken, toplam 607 adet tarih eser niteliği taşıyan obje, 1 adet el detektörü ve 7 adet dedektör parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.A., A.İ.Y., F.A., H.S. ve M.S. isimli şüpheli şahıslar hakkında tahkikat başlatıldı.