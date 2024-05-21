7 evden tarih fışkırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
7 evden tarih fışkırdı
Kütahya'nın Merkez, Altıntaş, Aslanapa ve Simav ilçelerinde polis ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili 7 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. 607 adet tarihi esere el kondu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığı suçu ile ilgili Kütahya Merkez, Altıntaş, Aslanapa ve Simav ilçelerinde toplamda 7 ikamet, 1 iş yeri ve 5 araça eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlarda 5 züanlı gözaltına alınırken, toplam 607 adet tarih eser niteliği taşıyan obje, 1 adet el detektörü ve 7 adet dedektör parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.A., A.İ.Y., F.A., H.S. ve M.S. isimli şüpheli şahıslar hakkında tahkikat başlatıldı.

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