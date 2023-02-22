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Depremzedelere destek maçında 7 gol çıktı

TFF 3. Lig ekiplerinden Orduspor 1967 ile Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, depremzedelere destek maçında karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 21:26
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7 gollü dostluk maçında kazanan Samsunspor

Depremzedelere destek maçında 7 gol çıktı
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Yeni Ordu Stadı'nda yapılan maçı, hakem Adem Cinek yönetti.

İlk yarısı 2-2 berabere tamamlanan maçı, Samsun ekibi 4-3 kazandı.

Taraftarlar, depremden etkilenen illerin isimlerini plaka kodlarının dakikalarında hep bir ağızdan söyledi.

Karşılaşmanın geliri depremzedelere bağışlanacak.

Orduspor 1967 Teknik Direktörü Cahit Erçevik, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, iki kardeş şehir takımının, depremzedeler için dostça bir maç yaptığını söyledi.

Erçevik, iki takım oyuncularını tebrik ederek, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da kardeş iki kulübün dayanışma içerisinde olmasının çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Şu an birlik, beraberlik, dostluk zamanı. Birbirimize destek olma zamanı. Bizi böyle bir maça davet ettikleri için kulüp yönetimine çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

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