7 gollü maçın galibi Western United oldu

Western United, Sydney FC karşısında Allianz Stadı'nda oynanan nefes kesici maçta 4-3 galip gelerek ikinci kez sezon galibiyeti elde etti. Michael Ruhs'un 87. dakikada attığı gol, konuk ekibe tüm üç puanı getirdi.

İlk yarıda, Western United öne geçse de, Sydney FC hızlı bir geri dönüş yaptı. Noah Botic’in erken golüyle 1-0 öne geçen Western United, Adrian Segecic’in iki golüyle Sydney FC’nin devreye 2-1 önde girmesine engel olamayarak geri düştü. Ancak ikinci yarıda, Abel Walatee ve Rhys Bozinovski'nin golleriyle tekrar öne geçmeyi başardılar. Sydney, Rhyan Grant’ın güçlü kafa golüyle 3-3’ü yakalasa da, maçın son dakikalarında gelen Ruhs'un golü, maçı Western United lehine çevirdi.

Bu galibiyet, Western United için oldukça önemli oldu. İlk yarıda geriye düşen ekip, maçın ilerleyen dakikalarında gösterdiği müthiş mücadeleyle, geri dönüş yaparak sahadan zaferle ayrıldı. Sydney FC, son dört maçında üçüncü yenilgisini alırken, ardı ardına ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Western United’ın teknik direktörü John Aloisi, takımının gösterdiği dirençten memnun kalırken, Ruhs’un son dakikalarda attığı gol, maçın en unutulmaz anı oldu. Allianz Stadı'nda yaşanan bu heyecan dolu karşılaşma, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Sydney FC’nin bu mağlubiyetle birlikte üst sıralardan uzaklaşması, takımın sonraki maçları için büyük bir baskı yaratacak gibi görünüyor.