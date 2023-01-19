Atalanta turu 5 golle geçti

İtalya Kupası son 16 turu mücadelesinde Atalanta ile Spezia, mücadele etti.
Gasperini'nin öğrencileri, Spezia'yı 5-2'lik skorla devirdi ve çeyrek finale yükseldi.
Atalanta'ya turu getiren golleri; 10 ve 12. dakikalarda Ademola Lookman, 26'da Hans Hateboer, 72'de Rasmus Hojlund ile 90+1'de kendi kalesine Ethan Ampadu kaydetti.
Spezia'nın golleri ise 14'te Albin Ekdal ile 38'de Daniele Verde'den geldi.
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