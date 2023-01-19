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Atalanta turu 5 golle geçti

İtalya Kupası son 16 Turu'nda Atalanta, sahasında Spezia ile karşılaştı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 19:03
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7 gollü maçta Atalanta turladı

Atalanta turu 5 golle geçti
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İtalya Kupası son 16 turu mücadelesinde Atalanta ile Spezia, mücadele etti.

Gasperini'nin öğrencileri, Spezia'yı 5-2'lik skorla devirdi ve çeyrek finale yükseldi.

Atalanta'ya turu getiren golleri; 10 ve 12. dakikalarda Ademola Lookman, 26'da Hans Hateboer, 72'de Rasmus Hojlund ile 90+1'de kendi kalesine Ethan Ampadu kaydetti.

Spezia'nın golleri ise 14'te Albin Ekdal ile 38'de Daniele Verde'den geldi.

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