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Sivasspor Esenler Erok maçında gol yağmuru

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Sivasspor, TFF 2. Lig ekibi Esenler Erokspor'u 5-2 yenerek son 16 turuna kaldı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 17:13
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7 gollü maçta Sivasspor Esenler Erokspor'u yenerek son 16 turuna yükseldi

Sivasspor Esenler Erok maçında gol yağmuru
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Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta 3 gol atan Yatabare yıldızlaştı.

Sivasspor'un gollerini 11, 25 ve 44. dakikalarda Yatabare, 52. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 79. dakikada penaltıdan Gradel atarken Esenler Erokspor'un gollerini 36. dakikada İdris Furat ve 59. dakikada Serhat Baştan kaydetti.

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