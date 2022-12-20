Sivasspor Esenler Erok maçında gol yağmuru

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta 3 gol atan Yatabare yıldızlaştı.

Sivasspor'un gollerini 11, 25 ve 44. dakikalarda Yatabare, 52. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 79. dakikada penaltıdan Gradel atarken Esenler Erokspor'un gollerini 36. dakikada İdris Furat ve 59. dakikada Serhat Baştan kaydetti.