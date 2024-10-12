7 ilde 8 ayrı suç örgütü çökertildi

Kaynak: AA
7 ilde 8 ayrı suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-32" ve "Kuyu-33" operasyonlarında 95 şüphelinin yakalandığını açıklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-32" ve "Kuyu-33" operasyonlarında 95 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'de Erkan Bulu, Kahramanmaraş'ta Vahdettin Yardım, Konya'da Mehmet Elagöz Bildik, Sakarya'da Selçuk Delikara ve İhsan Astam, Gaziantep'te Cuma Ali Dursun (cezaevinde), Bursa'da yurt dışında tutuklu olarak bulunan B.G. ve Siirt'te Rıdvan Dündar'ın (cezaevinde) elebaşılığını yaptığı 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik "planlı ve projeli operasyon" düzenlendiğini belirtti.

"Operasyonlar sonucu 95 organize suç örgütü üyesi şüpheli yakalandı." ifadesini kullanan Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökerteceğiz." açıklamasında bulundu.

Operasyonlarda 24 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 1 otomatik tabanca, 9 kesici delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonları gerçekleştiren polisi tebrik etti.

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