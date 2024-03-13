7 ilde Mahzen 11 operasyonu. 3 suç örgütü daha çöktü

Ökkeş Bölükbaşı
7 ilde Mahzen 11 operasyonu. 3 suç örgütü daha çöktü
Manisa Merkezli 7 ilde yapılan Mahzen 11 operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütü çökertilirken bu suç örgütlerine mensup 18 şahsın gözaltına alındığı duyuruldu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından devam eden Mahzen operasyonunun detaylarını açıkladı. Manisa merkezli Mahzen 11 operasyonlarında Şenerler, Avcılar ve Karallar suç örgütünün çökertildiği açıklandı.

Yapılan operasyonlar sonucunda 7 adet ruhsatsız tabancanın 6 adet av tüfeğinin 47 otomobilin ve 2 tekne ile beraber suçtan geldiği tespit edilen 2 milyar TL’nin ele geçirildiği belirtilirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya suçta kibirlenen, halkın huzurunu kaçıran ve organize suç örgütleri ile beraber çetelere göz açtırmayacaklarını vurguladı.

Bakan’ın açıklaması şu şekilde:

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