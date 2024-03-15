7 katlı apartmanda yangın çıktı

Kaynak: İHA
7 katlı apartmanda yangın çıktı
Kocaeli’de 7 katlı apartmanın 5’inci katında boş bir dairede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Tatlıkuyu Mahallesi 1321 Sokak’ta bulunan 7 katlı apartmanın 5’inci katındaki boş bir dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında çıkan alevleri fark eden vatandaşlar panikle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulununca adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.

İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdiven vasıtasıyla yükselerek müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yaralanan veya dumandan etkilenen kimsenin olmadığı yangında dairede büyük çapta hasar meydana gelirken yangınla ilgili inceleme başlatıldığı duyuruldu.

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