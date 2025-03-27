7 katlı apartmanda yangın paniği! 2'si çocuk, 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
7 katlı apartmanda yangın paniği! 2'si çocuk, 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 7 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında duman etkilenen 2'si çocuk, 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 7 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, merdivenli araçla kurtarılan 2'si çocuk, 8 kişi dumandan etkilendi.

Yenikent Mahallesi Gizem Sokak'taki site içerisinde bulunan 7 katlı apartmanın en üst katında, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek 6'ncı kattaki daireye de sıçradı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen 2'si çocuk olmak üzere toplam 8 kişi merdivenli araçla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 8 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, 2 dairede hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

7 katlı apartmanda yangın paniği! 2'si çocuk, 8 kişi hastaneye kaldırıldı

7 katlı apartmanda yangın paniği! 2'si çocuk, 8 kişi hastaneye kaldırıldı

7 katlı apartmanda yangın paniği! 2'si çocuk, 8 kişi hastaneye kaldırıldı

7 katlı apartmanda yangın paniği! 2'si çocuk, 8 kişi hastaneye kaldırıldı

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