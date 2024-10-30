7 milyon memuru kahredecek zam haberi!

Bu yıl sonunda enflasyon oranına göre maaşlara zam yapılacak. Asgari ücret, SSK ve Bağkur emeklileri, artışları dışında memur ve memur emeklilerin maaş zammı da merak ediliyor. Ünlü ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, memur zamlarına ilişkin acı gerçeği açıkladı. Aktaş, “memur ve memur emeklileri 2025’in ilk yarısı için bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranının altında bir artışla yetinmek durumunda kalacak” dedi.

YÜZDE 19,31 ARTIRILMIŞTI

2024 yılı Temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 19,31 olarak açıklanmıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 24,73 oranında artış yaşanmıştı. Asgari ücrete ise herhangi bir ara zam yapılmadı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE ORANDA ZAM YAPILACAK?

Şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 6 aylık, asgari ücretli için ise yıl sonu enflasyon farkına göre maaş zammı yapılacak. Memur ve memur emeklilerine de 6 aylık enflasyon farkına göre ve toplu sözleşmeye göre zam gerçekleşecek.

4 OLASI SENARYO

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, köşe yazısında memur ve memur emeklilerine kötü haberi verdi. Aktaş, 2025’in ilk yarısı için bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranının altında bir artışla yetinmek durumunda kalacaklarını belirtirken, dört olası senaryoyu verdi. OVP’deki yüzde 41.5’lik tahminin tutacağı varsayımına dayandığını belirten Aktaş, diğer senaryolarda ise yıllık artışın yüzde 43, yüzde 45 ve yüzde 47 olacağını iddia etti.

AKTAŞ: 4 PUAN ALTINDA OLACAK

Yıllık artışın yüzde 41.5 olacağı varsayımına örnek veren Aktaş, “Bu yılın enflasyonu yüzde 41.5’te tutulabilirse 2024’ün ikinci yarısındaki artış yüzde 13.44 olmasına rağmen 2025’in ilk yarısı için memur ve memur emeklilerinin maaşında “enflasyon farkı zam” olarak toplam yüzde 9.32 net artış sağlanacak. 2025 yılının ilk yarısı için yapılacak toplam artış, bu yılın ikinci yarısındaki TÜFE artışının yaklaşık 4 puan altında kalacak.” dedi.