7 milyonluk telefon dolandırıcılığı operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
7 milyonluk telefon dolandırıcılığı operasyonu

Şanlıurfa merkezli olarak 14 ilde gerçekleştirilen telefon dolandırıcılığı operasyonunda, gözaltına alınan 37 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda bir dolandırıcılık dosyası üzerinde yürütülen derinlemesine soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Şüpheliler, telefonla aradıkları kişilere polis, hakim veya savcı olarak tanınamak suretiyle dolandırıcılık yapmaktaydılar.

Teknik ve fiziki takip yöntemleriyle Türkiye genelindeki farklı şehirlerde faaliyet gösteren 46 kişiyi toplamda 7 milyon 722 bin lira dolandıran zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Şanlıurfa, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Çankırı, İzmir, Tekirdağ, Giresun, Hatay, Isparta, Kocaeli, Nevşehir, Yalova ve Muğla illerinde tespit edilen adreslere baskınlar yapıldı ve 37 şüpheli yakalandı.

Emniyet işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 36'sı tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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