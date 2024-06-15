7 milyonluk telefon dolandırıcılığı operasyonu

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda bir dolandırıcılık dosyası üzerinde yürütülen derinlemesine soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Şüpheliler, telefonla aradıkları kişilere polis, hakim veya savcı olarak tanınamak suretiyle dolandırıcılık yapmaktaydılar.

Teknik ve fiziki takip yöntemleriyle Türkiye genelindeki farklı şehirlerde faaliyet gösteren 46 kişiyi toplamda 7 milyon 722 bin lira dolandıran zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Şanlıurfa, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Çankırı, İzmir, Tekirdağ, Giresun, Hatay, Isparta, Kocaeli, Nevşehir, Yalova ve Muğla illerinde tespit edilen adreslere baskınlar yapıldı ve 37 şüpheli yakalandı.

Emniyet işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 36'sı tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.