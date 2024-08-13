7 numaralı plakayı 550 milyona satın aldı

Dubai, son yıllarda ultra zenginlerin gözde konaklama merkezi haline geldi. Bu durum, şehrin sokaklarında görülen lüks otomobillerin sayısını artırdı; Porsche, Ferrari, Bugatti ve Aston Martin gibi araçlar yarışıyor. Ancak bu sefer rekabetin galibi bir otomobil değil, plaka oldu.

GUİNNESS DÜNYA REKORLARI'NA GİRDİ

Özel yapım Mansory Rolls-Royce Cullinan, dünyanın en pahalı plakasıyla dikkat çekti. 2023 yılında düzenlenen bir müzayedede 55 milyon AED (yaklaşık 4.653.000.000 TL) karşılığında satılan "P 7" plakası, özel turkuaz Rolls-Royce'un üzerine takıldı. Emirates Auction LLC tarafından gerçekleştirilen açık artırmada satılan bu plaka, en pahalı araç plakası olarak Guinness Dünya Rekorları'na girmeyi başardı. Araç, Dubai Emiri'nin "Bir Milyar Öğün Bağışı" girişiminin bir parçası olarak satışa sunuldu.

DİĞER EN PAHALI PLAKA İSE 420 MİLYON TL

Bu lüks otomobilin önceki plakasının "AA - 8" olduğu ve bu plakanın "P 7" plakasıyla kıyaslandığında çok daha uygun fiyatlı olduğu bildirildi. "AA - 8" plakasının fiyatı ise 420 milyon TL olarak belirlendi.