7 terörist Yunanistan ve Suriye sınırında yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5'i FETÖ, 1'i PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 7 teröristin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Yunanistan ve Suriye’den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ, 1’inin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.