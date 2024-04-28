UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan ve bu yıl 484'üncüsü düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında renkli bir kortej yürüyüşü düzenlendi.

Öğle ezanının okunmasıyla birlikte, Osmanlı padişahlarını canlandıran tiyatrocular festival katılımcılarını selamladılar. Ardından, Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi olan Hafsa Sultan'ın, Merkez Efendi'yi huzuruna kabul ederek şifa kaynağı mesirin beratını vermesi sahnelendi.

Geleneksel mesir saçımı, Hafsa Sultan'ın kendisine şifa olan macunun Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden her yıl baharın gelişiyle halka saçılmasına dayanmaktadır. Bu yıl da Sultan Camisi'nin şerefeleri ve kubbeleriyle birlikte çevredeki apartmanların çatı ve balkonlarından toplam yaklaşık 7 ton mesir macunu halka saçıldı.

Protokol üyelerinin de katıldığı saçım töreninde, alanı dolduran vatandaşlar mesir kapabilmek için birbiriyle yarıştılar. Bazı vatandaşlar, daha fazla mesir macunu kapabilmek için şemsiyelerini açarak ters çevirirken, renkli görüntüler oluştu.

Nevruz şenlikleriyle başlayan festival, bu büyüleyici saçım töreniyle sona erdi.