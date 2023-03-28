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Antakya Medeniyetler Korosu hem ağladı hem ağlattı. 7 üyesi depremde hayatını kaybetmişti

Hatay’ın Antakya ilçesinde 2007 yılında kurulan, farklı din ve mezheplerden üyeleri olan Antakya Medeniyetler Korosu, Kanal D’de yayınlanan “Şarkılar Bizi Söyler” programına konuk oldu.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 16:17
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7 üyesi depremde hayatını kaybetmişti! Antakya Medeniyetler Korosu hem ağladı hem ağlattı!

Antakya Medeniyetler Korosu hem ağladı hem ağlattı. 7 üyesi depremde hayatını kaybetmişti
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7 üyesini depremde kaybeden koro, “Magusa Limanı”, “Sarı Gelin”, “Bülbül Kasidesi” gibi eserleri seslendirirken hem ağladı hem de izleyenleri ağlattı. Koronun kurucu şefi Yılmaz Özfırat, gözyaşları içinde yaptığı konuşmada şöyle dedi:

“Biz 200 kişiden oluşuyorduk, şu an 193 kişiyiz. Maalesef 7 arkadaşımız vefat etti. Canımız çok yanıyor. Ben 8 saat enkazda kaldım. Arkadaşlarımın hepsi ailelerinden birilerini kaybetti. Ama Türkiye’deki herkes yanımıza koştu. Bu programdan davet aldığımız için de onurlu ve gururluyum. Çünkü bize sahip çıkıldığını hissettik. Bu bize umut oluyor ve o kadim şehri tekrar ayağa kaldırmak için güç veriyor.”

Antakya Medeniyetler Korosu, 28 Mart’ta Adana’da dayanışma konseri verecek. Topluluk, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde sahneye çıkacak. Koro, DasDas ve Zorlu PSM’nin 30 Mart’taki “Dayanışma Sahnesi” konserinde de yer alacak. Gecenin geliri, İhtiyaç Haritası aracılığıyla depremden etkilenen öğrencilere aktarılacak.

Programa siyahlar içinde katılan Antakya Medeniyetler Korosu’nun şefi Yılmaz Özfırat, “Biz hep beyaz giyer, kendimizi ‘Beyaz Melekler’ olarak görürdük. Acımız o kadar büyük ki, siyah giymeye karar verdik” dedi.
 

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