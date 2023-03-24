7 yıl sonra su tutan baraj umutlandırdı

İHA

Sivas’ın merkeze bağlı Gazibey köyünde 39 yıl önce sulama ve taşkın kontrolü amacıyla kurulan Gazibey Barajı'ndan Sonkar, Karalar, Güney, Gazibey ve Hanlı köylerinde yaşayan çiftçiler tarım arazilerini sulamada yaralanıyordu.

Yaklaşık 14 kilometre alanda toplam 5 köye sulama hizmeti veren Gazibey Barajı’nda son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesinde ciddi oranda azalma görüldü. Neredeyse kuruma noktasına gelen baraj çiftçilere su veremez hale geldi.



Son dönemlerde etkili olan kar yağışı ve yağmurla birlikte baraj 7 yıl aranın ardından yeniden su tutmaya başladı. Su tutan baraj bölge çiftçisini umutlandırdı.



Barajın kuruma noktasına geldiğini söyleyen Gazibey Köyü Muhtarı Arif Öztürk, “Bu baraj 1984 yılında faaliyete geçti. Son 7 yıla kadar her yıl tahliyeden suyumuz taşardı. Şu anda günlük bu baraja 30 bin metreküp su gitmektedir. Bu durum da bizi ümitlendirdi. Şu anda bu baraj Gazibey, Sonkar, Karalar'ın bir bölümü, Güney ve Hanlı köylerinin tamamına su veriyor. En son 9. ayda su verilip kapatıldı. Bu sebepten dolayı kuruma noktasına gelmişti. Şu aşama son bir kez daha su verilebiliyor. Barajda su bitmişti ama şu anda göründüğü gibi gelişme var. Bu görsel bizi umutlandırdı” dedi.