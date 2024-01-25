7 yılda görülen uyuz vakası son 1 yılda görüldü. Bir ilimiz alarm veriyor

Samsun'da 2015-2021 yılları arasındaki 7 yıllık dönemde tespit edilen toplam scabies (uyuz) hastalığı vaka sayısına, 2023 yılında ulaşıldığı bildirildi.

Uyuz tehlikesinin devam ettiği söyleyen Samsun'daki yetkililer uyarılarını açıkladı.

Samsun'da uyuz hastalığı alarm veriyor. 2023 yılında son yedi yılın toplam vaka sayısına ulaşıldı.

2024 yılının Ocak ayında ise 4 bin kişi kaşıntı nedeniyle hastaneye gitti.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, tedaviye aile bireylerinin katılması gerektiğini vurguladı.

Ekim ayından bu yana yüzde 21 azalan vaka sayılarının daha da düşürülmesi için vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Uyuzun kolayca bulaşabileceğini hatırlatan müdürlük, kaşıntı olan kişilerin hekime başvurmasını ve ortak eşya kullanmamasını istedi.

Müdürlük, iki ay içinde uyuz hastalığını şehrin gündeminden çıkarmayı hedefledi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, Samsun'da uyuz hastalığıyla ilgili bir eylem planı uyguladıklarını ve bu sayede ekim ayına göre vaka sayısında yüzde 21 azalma sağladıklarını söyledi.

Ancak vaka sayısının hala çok yüksek olduğunu ve riskli dönemin bitmediğini belirten Öz, vatandaşlara tedbiri elden bırakmamaları çağrısında bulundu.

Öz, uyuzun kolayca bulaşabileceğini, kaşıntı şikayeti olanların hekime başvurmalarını ve ortak eşya kullanmamalarını tavsiye etti.

Öz, iki ay içinde uyuz vakalarını eski seviyelere düşürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

"MESAFELİ OLUN"

Dr. Hatice Öz, "Tedaviye aile bireyleri katılmıyor. Vaka sayımız hala 4 binin üzerinde. Kaşıntı belirtisi gösteren kişileri tespit ettiğinizde onlara karşı mesafeli olun" sözlerini kullandı.