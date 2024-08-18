70 ile 150 bin TL maaşa çalışacak işçi aranıyor! Firma sahipleri onların peşinde

Düzenleme: Kaynak: İHA
70 ile 150 bin TL maaşa çalışacak işçi aranıyor! Firma sahipleri onların peşinde

Adana'da inşaat sektöründeki eleman sıkıntısı had safhaya ulaşırken, firmalar, artık inşaat ustalarını işleri bitmeden önce rezervasyon yaptıklarını, aylık 70 ile 150 bin TL arasında işçi aradıklarını ifade etti.

İnşaat sektöründe 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinin ardından daha yoğun bir döneme girilirken, hem deprem bölgesinde hem de diğer noktalarda devam eden inşaatlarda ise çalışacak eleman bulunamıyor.

Aylık en az 70, en fazla da 150 bin lira verilmesine rağmen sektör temsilcileri, kalifiye inşaat işçisi bulma sıkıntısı yaşadıklarını ifade ederken kalıpçı, kule vinç operatörü, elektrik, su, sıva ve boya ustası gibi birçok meslek grubunda artık usta-çırak ilişkisi kalmamasının eleman sorunlarını da beraberinde getirdiğini söylüyor.

"TEKNİK ARA ELEMANLARA İHTİYAÇ VAR"

Konuyla ilgili konuşan müteahhit Savaş Yükselyalçın, eleman sorununun yapı maliyetlerine de etkisi olduğunu ifade etti. Yükselyalçın, “Şu anda ara eleman bulamıyoruz. Çok ciddi ihtiyacımız var. İnşaatlar arası transferler de tıkandı. Maalesef eğitim sistemi nedeniyle herkes beyaz yaka oldu. Arkadan gelen usta-çırak ilişkisi olmadığı için bu ara eleman sorununu kapatamıyoruz. Boyacı, kalıpçı, sucu, sıvacı gibi teknik ara elemanlara ihtiyaç var” diye konuştu.

"MAAŞLAR AYLIK 70 BİN İLE 150 BİN LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR"

İnşaatlarda maaşların aylık 70 bin ile 150 bin lira arasında değiştiğini vurgulayan Yükselyalçın, “Ne kadar maaş verirsek verelim ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Ustaları rezervasyon yapıyoruz ama bazıları verdiği sözü tutmuyor. Herkesten talep var çünkü. Daha yüksek fiyat veren firmaya gidiyor. Sorunun kısa vadede çözümü bizim Filipinler, Hindistan ve Afrika'dan geçici, kayıtlı işçi getirmemiz gerekiyor. İşçilerin işi bittiğinde geri göndermemiz gerekiyor” dedi.

"BU MESLEKLER UNUTULMAMALI"

Öte yandan müteahhit Savaş Yükselyalçın, birçok sektörde yaşanan eleman sorunları için meslek liselerine ailelerin çocuklarını göndermesi gerektiğini anlatarak, “Eski usul çırak, kalfa ve usta ilişkilerine dönülmesi gerek. Şu anda bazı inşaat işçileri polis, mühendis, doktor ve savcılardan daha yüksek maaş alıyor. Aileler bunun farkına varmalı. Bu meslekler unutulmamalı” açıklamasında bulundu.

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