70 yaşında, eksi 15 derecede buz tutan Kelkit Çayı’nda yüzüyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
70 yaşında, eksi 15 derecede buz tutan Kelkit Çayı’nda yüzüyor

Gümüşhane'de70 yaşındaki Nihat Kurt, eksi 15 derece soğuk havada buz tutan Kelkit Çayı'nda yüzüyor.

19 torun sahibi Nihat Kurt, ilerleyen yaşına rağmen yaz-kış demeden yüzme tutkusundan vazgeçemediğini söyledi.

EKSİ 15 DERECE HAVADA BUZ TUTAN DEREDE YÜZDÜ

Kurt, eksi 15 derece soğuk havada kısmen buz tutan Kelkit Çayı'na girip yüzdü. Kurt'un karla kaplı bölgede yüzdüğü anları, sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

Son yıllarda sağlığı için soğuk suda yüzdüğünü anlatan Nihat Kurt, "Ben kendimden eminim, sağlığım için yapıyorum. Karlı havada suya girip yüzüyorum. Gençler yapmıyor. Ben torunlarıma yapmalarını söylüyorum, sadece 8 yaşındaki torunum karın içinde yuvarlanıyor. Yapmaya çalışıyor. Gençlere öneriyorum, sağlığa iyi gelir. Endişe duyan yakınlarım bana kalbimin duracağını söylüyorlar, halbuki soğuk suya girince kan daha iyi hareket eder. Bu aktivite kan akışıma iyi geliyor" ifadelerini kullandı.

70 yaşında, eksi 15 derecede buz tutan Kelkit Çayı’nda yüzüyor

70 yaşında, eksi 15 derecede buz tutan Kelkit Çayı’nda yüzüyor

70 yaşında, eksi 15 derecede buz tutan Kelkit Çayı’nda yüzüyor

70 yaşında, eksi 15 derecede buz tutan Kelkit Çayı’nda yüzüyor

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