Depremde tüm ailesini kaybetti: 70 yaşından sonra yaşayıp ne yapacağım

Deprem, binlerce binayla birlikte binlerce aileyi de yıktı paramparça etti.

13. günde açıklanan resmi verilere göre 40 bine yakın vatandaşımız ihmaller zincirinin ve malzemeden çalan müteahhitlerin kurbanı oldu.

11 ili yıkan deprem felaketinde tüm ailesini kaybeden 70 yaşındaki bir vatandaşın sözleri ise yürekleri parçaladı.

"BEN YAŞAYIP NE YAPACAĞIM?"

Günlerdir boğazından yemek geçmediğini ve sadece su içebildiğini söyleyen vatandaş, "Ben yaşayıp ne yapacağım? Boş…Öyle… 70 yaşından sonra" diyerek boğazında düğümlenen acıyı anlatmaya çalışıyor.

İşte depremde tüm ailesini kaybeden vatandaşın o sözleri:

"Bunu bile almaya utanıyorum vallahi.

Ya şimdi ailen gitti derse?

Ne yapacağım ben şimdi?

Ben yaşayıp ne yapacağım?

Boş…

Öyle…

70 yaşından sonra

Bu imtihan bize oğlum.

Bu imtihan.

Bu üç günden beri benim boğazımdan

bir lokma ekmek geçmedi.

Yiyemiyorum canımın içi.

Yeter bana bu akşama kadar.

İçme suyu…"