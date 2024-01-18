700 km menzil sunan Yeni Honda CB125F Türkiye’de

Kaynak: Haber Merkezi
700 km menzil sunan Yeni Honda CB125F Türkiye’de
Yeni Honda CB125F Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu. Motosikletin teknik özellikleri ortaya çıktı.

Haber: Ercan Karaca

Honda Motosiklet'in yeni CB125F modelini 20 Ocak’ta satışa çıkaracağı ortaya çıktı.

Honda’nın giriş seviyesi modellerinden olan CB125F, yakıt ekonomisi sağlayan düşük sürtünmeli eSP motoru ile dikkat çekti. Yeni Honda CB125F, 11 litrelik deposu ve 100 km’de 1.4 litrelik yakıt tüketimi ile 700 kilometrenin üzerinde menzil sağladığı belirtildi.

Yeni Honda CB125F ayrıca yol aydınlatması için LED far, orta sehpa ve ECO göstergeli dijital gösterge paneli gibi donanım özellikleri ile konforlu kullanım sunduğu ifade edildi.

Honda CB125F özellikle ilk motosiklet deneyimi yaşayacaklar için ideal bir ürün olarak öne çıktı. Yeni Honda CB125F, 99 bin 500 liralık fiyatla satılacak. Modelin metalik imparatorluk kırmızısı, metalik mat marvel mavi ve siyah renkleri olacağı aktarıldı.

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