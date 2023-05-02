700 yıllık tarihi cami tekrar ibadete açıldı

Sakarya’daki 700 yıllık Büyükesence Cumaaltı (Sultan Orhan) Cami yenileme çalışması sonrası tekrar ibadete açıldı.

700 yıllık tarihi cami tekrar ibadete açıldı

AA

Demircan, Sakarya'nın Erenler ilçesinde rekonstrüksiyonu Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Sakarya Büyükşehir Belediyesince yapılan yaklaşık 700 yıllık Büyükesence Cumaaltı (Sultan Orhan) Camisi'nin açılışına katıldı.

Demircan, burada yaptığı konuşmada, tarihi mirası korumanın asli vazifelerinden olduğunu belirtti.

Caminin banilerine Allah'tan rahmet dileyen Demircan, "Mekanları cennet olsun. Bize de restorasyonunu yapmak nasip oldu. Cenab-ı Allah ecdadımıza doğru varisler olmayı bizlere nasip eylesin. Türkiye'nin dört bir tarafında vakıflarımız, kültür varlıklarımız, antik kentlerden tutun köprülere, konaklara, mescitlere nerede bir tarihi mekan varsa bu 20 yılda inanılmaz restorasyonlar yapıldı." diye konuştu.

2023-05-cami01-1.jpg

Demircan, İstanbul'daki Sultanahmet Camisi ve Rami Kışlası'nın restorasyonunun da yeni bittiğini anımsatarak, bu hassasiyetin, tarihe ve kültüre gösterilen değeri ifade ettiğini dile getirdi.

Çevre düzenlemesinin Büyükşehir Belediyesince yapılacağını aktaran Demircan, "14 Mayıs'ın ülkemize hayırlar getirmesini, elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hizmetlerin devam etmesini canıgönülden istiyor, bu anlamda desteklerinizi talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

2023-05-cami01-2.jpg

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de camide yıkılma gerçekleşmediğini fakat yıpranma olduğunu anlattı.

Orhan Gazi'nin Sakarya'ya bıraktığı emaneti korumak için restorasyon işleminin yapıldığına değinen Yüce, "Caminin bir an evvel açılması için çevre düzenlenmesini açılıştan sonraya devam etmek üzere bıraktık. İnşallah burası cennet bahçesi gibi olacaktır." dedi.

2023-05-cami01-4.jpg

Yüce, Vakıflar Genel Müdürlüğüyle restorasyon için iletişime geçtiklerini, yerinde tespit yapıp, ihtiyaçları belirlediklerini ve tarihi camiyi ibadete açtıklarını vurguladı.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç da caminin restorasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti.

2023-05-cami01-3.jpg

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, caminin yapısı ve restorasyon hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesildiği programa, AKP İl Başkanı Yunus Tever, Kültür ve Turizm İl Müdürü Süleyman Acar, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç, AK Parti Sakarya milletvekili adayı Murat Kaya ile vatandaşlar katıldı.

Osmanlı padişahlarından Orhan Gazi döneminden kalma Sultan Orhan Camisi, dikdörtgen plan şemasında inşa edildi.

Büyük taş temellere oturtulmuş büyük kütüklerle çantı tekniğinde yapılan cami, sonraki dönemlerde içten ve dıştan bağdadi üstüne sıvayla kaplandı.

Üzeri kiremit kaplı ahşap bir çatı ile örtülen caminin içinde doğuda altta iki dikdörtgen pencere, üstte iki mazgal pencere bulunuyor.

Batı cephede ise altta bir, üstte ise üç adet mazgal pencere, güney cephede ise üstte iki mazgal pencere yer alıyor.

thumbs-b-c-c9a26757732ea8eaedd7b6ba59413592.jpg

2021'de başlayan rekonstrüksiyon kapsamında tarihi caminin kiremitleri alaturka kiremitle değiştirildi. Sac minare sökülerek yerine ahşap minare yapılan camide, kötü durumdaki çatının yerine makaslı çatı inşa edildi.

Cemaat kısmında sonradan yapılan eklentiler kaldırılarak bağdadi duvar örülüp üzerine kıtıklı sıva ve boya işlemleri gerçekleştirildi. Camide harim ahşap duvar döşeme ve kirişleri sökülerek, çürük olanlar aslına uygun yapıldı.

Öne Çıkanlar
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Son Haberler
Melis Sezen'den aşk itirafı Magazin
Melis Sezen'den aşk itirafı
O ülkede elektronik sigara yasaklanıyor Dünya
O ülkede elektronik sigara yasaklanıyor
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü Güncel
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
Maydanoz limon ikilisi doğru bir seçim mi Şifalı Bitkiler
Maydanoz limon ikilisi doğru bir seçim mi
Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor Güncel
Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcısına şafak operasyonu Güncel
Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcısına şafak operasyonu
Sinüzite iyi gelen şifalı bitkiler hangileri Şifalı Bitkiler
Sinüzite iyi gelen şifalı bitkiler hangileri