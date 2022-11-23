Canlı yayında eşine seks teklif etti. 71 yaşındaki Hollandalı teknik adamdan olay hareket

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Louis van Gaal kameralar önünde eşi Truus'a cinsel ilişki teklifinde bulundu.

De Telegraaf tarafından yayınlanan bir videoda Louis van Gaal (71 yaşında) 68 yaşındaki karısına "otele gelebilirsin, odamda seks yapmak için " dedi. Van Gaal'ın eşine söylediği sözlerin ardından kameralar gülümsemesi gözlerden kaçmadı.