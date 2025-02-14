71 yıllık sanayi devi iflas etti. Çalışanlar kara kara düşünüyor

1954 yılında kurulan Almanya merkezli Maschinenfabrik Bermatingen, ekonomik zorluklar ve küresel krizlerin etkisiyle iflas başvurusu yaptı. Yüzlerce çalışanı işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

Almanya'nın Konstanz Gölü yakınlarındaki Bermatingen kasabasından köklü sanayi şirketi Maschinenfabrik Bermatingen GmbH & Co. KG, finansal zorluklarla baş edemeyerek iflas başvurusunda bulundu.

1954 yılında kurulan şirket, son yıllarda yaşadığı mali sıkıntıların ardından Konstanz’daki yerel mahkemeye 13 Ocak’ta iflas başvurusu yaptı. Şirketin bu kararını Baden-Württemberg’li aile şirketi, Südkurier gazetesinin talebi üzerine doğruladı.

Yıllardır sektörde faaliyet gösteren ve bölgesinin en büyük işverenlerinden biri olan Maschinenfabrik Bermatingen, son yıllarda kârlı olmayan iş alanlarını elden çıkarmak amacıyla yeniden yapılanma sürecine girmişti. Bu süreçte iş gücünü de 250'den 100’e indiren şirket, yapılan tedbirlerin beklenen başarıyı getirememesi sonucu iflas kararı aldı.

İflasın temel nedenleri arasında tarım piyasasında yaşanan çöküş, yüksek enerji fiyatları, Ukrayna’daki savaşın etkileri ve koronavirüs pandemisinin yarattığı olumsuz ekonomik sonuçlar gösteriliyor.

Şirketin cirosu, son bir yılda bu sebeplerle önemli ölçüde düştü. Tarım sektöründe yaşanan daralma, şirketin makine ve ekipmanlarına olan talebin azalmasına yol açarak, şirketin finansal dengesini sarsmıştı.

Maschinenfabrik Bermatingen, 1954 yılında Alfons Fleck tarafından kuruldu. İlk başlarda küçük bir işletme olarak Humus markası altında malçlama makineleri üretimi yapan şirket, zamanla hidrolik presler ve lazer merkezleri gibi daha geniş ürün yelpazeleriyle faaliyet alanını büyüttü. 1980’lerde iş hacmini genişleten firma, 2018 yılında yeni bir üretim merkezi kurarak 15.600 metrekarelik bir alanda üretim yapmaya başlamıştı.

Fleck ailesinin yönetiminde olan şirketin bugüne kadar 250 kişinin istihdam sağladığı makine fabrikası, bölgedeki en büyük işverenlerden biri olarak dikkat çekiyordu. Ancak, son dönemde yaşanan mali krizler ve sektörel daralma, şirketin operasyonel zorluklarla karşı karşıya kalmasına neden oldu.

Bugün, şirketin geleceği belirsizliğe bürünmüşken, Bermatingen kasabasındaki yüzlerce çalışan, işsiz kalma korkusuyla baş başa kalmış durumda. Şirketin aldığı bu karar, bölgedeki ekonomik yapıyı da etkileyecek gibi görünüyor. Şu an için işten çıkarılan çalışanların durumu ve şirketin iflas sürecinin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu.