72 kaçak göçmen yakalandı, 62 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: DHA
72 kaçak göçmen yakalandı, 62 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'de Sahil Güvenlik ekipleri 16'sı çocuk 72 kaçak göçmen yakalandı, 25'i çocuk 62 kaçak göçmeni ise kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün sabaha karşı saat 05.25 ve 06.30'da Dikili'de, saat 07.30'da da Çeşme açıklarında, kaçak göçmenlerle dolu 3 lastik bot tespit etti. Ekipler, 3 lastik botta bulunan 16'sı çocuk olmak üzere 72 kaçak göçmeni yakaladı.

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Yine aynı gün saat 05.00 sularında Seferihisar ve 12.55'te Dikili açıklarında da can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgini üzerine hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 3 can salı içerisindeki 25'i çocuk 62 kaçak göçmeni kurtardı.

Kaçak göçmenlerin tümü işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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