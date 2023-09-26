72 yaşındaki adama başarılı kalp ameliyatı

Isparta’da yaşayan 72 yaşındaki Ali Küçükkart, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan kalbine yapılan bypass ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Isparta’da geçtiğimiz günlerde göğsünde meydana gelen rahatsızlık nedeniyle SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesine gelen Ali Küçükkart, çalışan kalbine yapılan bypass ile sağlığına kavuştu. Ameliyat olmadan önce yürümekte zorluk çektiğini dile getiren Küçükkart, “Rahatsızlandım, hastaneye geldim. Hocam kalbimde rahatsızlık olduğunu ve ufak bir operasyonla ameliyat olacağımı söyledi.

Ameliyat olmadan önce yüz metre yürüyemiyordum ama ameliyattan sonra burada yüz metreden fazla yürümeye başladım” dedi.

Operasyonla ilgili bilgiler veren SDÜ Tıp Fakültesi Kardiyovasküler Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Erdoğan İbrişim, "Hastamıza minimal invasive yöntemle aynı zamanda çalışan kalpte bir bypass uyguladık. Minimal invasive yöntem 7-8 santimetre ufak bir kesiyle yapılan ameliyat. Yedi yıl öncesinden beri kapak ameliyatlarını ve konjenital defektleri yapıyorduk ama koroner bypass için özel bir set gerekiyordu o özel set olmadan bu minimal invasive yöntemi uygulayamıyorsunuz” şeklinde konuştu.

Bu ameliyatın Isparta’da ilk defa bir hastaya uygulandığını söyleyen İbrişim, “Bu ameliyatlar İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep’te bazı yerlerde yapılıyor. Akdeniz bölgesinde Antalya’da yapıldığını düşünüyorum. Isparta’da ise kurallarına uygun olarak yapılan ve aynı zamanda çalışan kalpte, kalbi durdurmadan yaptığımız bir ameliyat oldu. Hastamızın genel durumu iyi” dedi.

Minimal invazif yöntemle gerçekleştirilen ameliyatların hastalar üzerindeki yararlı etliklerini vurgulayan Prof. Dr. Erdoğan İbrişim, “Hastaya büyük yararlar sağlıyor. Daha az ağrısı oluyor ve daha ufak bir bölge kesildiği için daha kolay iyileşiyor ve herhangi bir sıkıntısı olmuyor. Yalnız şunu unutmamak gerekiyor. Bu ameliyatları biz hastalar uzun süre yaşasın koroner anastomozlarının kaliteli olması için yapıyoruz. Eğer koroner anastomozların kaliteli olmayacağı olgularda seçici olmak lazım. Onları normal yöntemlerle ameliyat etmek çok daha doğru çünkü sonuçta o da iki ay gibi bir sürede iyileşiyor. Önemli olan iyi bir ameliyat yaparak uzun ve kaliteli bir yaşam sağlamak hastaya bunu hiç unutmamak gerekiyor” ifadelerine yer verdi.