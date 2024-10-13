‘7,2’lik deprem olabilir’. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı

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‘7,2’lik deprem olabilir’. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı

Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem ile ilgili,"Afyon-Akşehir göçüntülerinin birleştiği yer M7,2’lik bir depreme gebedir" dedi.

Afyonkarahisar merkezli gece saat 03:14'te 4,4 şiddetinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son dakika deprem verilerine göre, sarsıntı 10,26 kilometre derinlikte yaşandı.

Depremden sonra Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ercan, Afyonkarahisar depreminin önemli olduğunu ve farklı depremlere gebe niteliği taşıdığını ifade etti.

"BÖLGE 7,2 DEPREME GEBE"

Prof. Dr. Ercan'ın sosyal medya platformu X’de yaptığı paylaşım şöyle:

"AFYON-Sinanpaşa sarsım boğluğunda 03,14 deki M4,4 büyüklüğünde olan deprem önemlidir. Simav Göçüntülü Kırığı ile Afyon-Akşehir göçüntülerinin birleştiği yer M7,2’lik bir depreme gebedir. Kaplıcalar,kızık alanlar(jeotermal) kırıkların diriliğini gösterir. Sağlam yerde sağlam yapı."

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