73 bin liraya burun kıvıran AKP'li milletvekili o sözlerini böyle savundu

Sakarya'da bir toplantıda 73 bin lirayı aşan milletvekilleri maaşlarının yetersizliğiyle ilgili yaptığı çıkış sonrası ulusal medyada gündem olan Bayraktar, katıldığı bir canlı yayınında o sözlerini yenileyerek haftada mazot giderlerinin 10 bin lirayı bulduğunu öne sürdü.

Hizmet İş Sendikası Sakarya şubesinin düzenlediği toplantıya katılan AKP Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, milletvekilleri maaşlarının yetersiz olduğunu söylemişti.

Bugün canlı yayınına katılan Bayraktar, sözlerinin arkasında olduğunu belirtti. Linç edildiğini belirten Bayraktar, mazot fiyatlarını örnek göstererek milletvekili maaşlarına ilişkin iddiasını yineledi.

Bayraktar'ın açıklamaları şu şekilde:

"VEKİLLER HİÇBİR İŞ YAPMAZ GİBİ LANSE EDİLİYOR"

"Aslında biz milletvekilliğinin halkın vekaletinin ne anlama geldiğini biliyoruz. Çok kutsal maddi hiçbir şeyle bir değişecek bir hadise değil, onurla gururla yapmaya çalışıyoruz. Hiçbir maddi karşılık olmasa bile ben o onur için her türlü bedeli ödemeye hazırım ama şöyle bir şey var sosyal medyada bazen öyle bir şeye maruz kalıyoruz ki sanki vekiller hiçbir iş yapmaz, çok ciddi anlamda imkanlara sahip devletin imkanlarını gelişigüzel kullanan insanlar gibi lanse ediliyor. Ama böyle değil buna dikkat çekmek istiyorum.

"HAFTALIK MAZOT GİDERİ EN AZ 10 BİN TL"

Maaş anlamında devletin en yüksek maaş alan insanları değiliz başka imkanlarımız yok araba yok. Bir kere haftada minimum 5-6 düğün derneğe gidiyoruz. Mazotun 10 binden aşağı gitmesi milyonda sıfır ihtimal. Bir vekil var 2 bin gider bir vekil var sürekli arazideyse en az 3 depo mazot yakmak zorunda yol parası var vesaire..."