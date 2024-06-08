73 safkan Arap koşu tayı satılacak

Düzenleme: Kaynak: AA
73 safkan Arap koşu tayı satılacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, temmuz ayında açık artırma usulüyle 73 safkan Arap koşu tayı satışı gerçekleştirecek.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, Resmi Gazete'ye ihale ilanı verdi.

İlana göre, 2022-2023 doğumlu 43'ü dişi, 30'u erkek olmak üzere 73 safkan Arap koşu tayı, 2 Temmuz Salı günü saat 13.00'te tek tek açık artırma usulüyle satılacak.

TAY BAŞINA 50 BİN LİRA TEMİNAT

Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünün ihale salonunda düzenlenecek ihalede, geçici teminat tutarı tay başına 50 bin lira olarak belirlendi.

İhale şartnamesine, "www.tigem.gov.tr" internet adresi ile Sultansuyu Tarım İşletmesi veya Karacabey Tarım İşletmesinden erişilebilecek.

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