73 yaşındaki Nihat Özdemir'in genç sevgilisi Nursel Çökelek kimdir? Herkes onu arıyor

Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı ve Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden 73 yaşındaki iş adamı Nihat Özmedir'in genç sevgilisi Nursel Çökelek sosyal medyada en çok aranan isimlerden biri oldu.

Nihat Özdemir, uzun boylu ve kendisinden 22 yaş küçük Nursel Çökelek'le bir davete katılmış ve göğsünü gere gere poz vermişti.

NURSEL ÇÖKELEK KİMDİR?

Nursel Çökelek 51 yaşında.

Emlak sektöründe çalışıyor. Kendi adını taşıyan bir firması olduğu belirtiliyor.

Çökelek'in Türkiye'nin en zengin iş adamlarından olan Nihat Özdemir'le golf sahasında tanıştığı bildiriliyor.

Çökelek'in Nihat Özdemir'in çocukları Ebru Özdemir ve Batuhan Özdemir'le de yakın ilişki kurduğu belirtiliyor.