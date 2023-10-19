74 ilde silah kaçakçılarına operasyonu: 2 bin 368 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik 74 ilde düzenlenen operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre; İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından son 4 günde İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

2 BİN 368 KİŞİ GÖZALTINDA

2 bin 368 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 1284 ruhsatsız tabanca, 37 uzun namlulu tüfek, 170 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Operasyonları düzenleyen jandarma ve polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimiz müsterih olsun; ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek" dedi.