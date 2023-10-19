74 ilde silah kaçakçılarına operasyonu: 2 bin 368 gözaltı

Ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik 74 ilde düzenlenen operasyonda 2.368 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
74 ilde silah kaçakçılarına operasyonu: 2 bin 368 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik 74 ilde düzenlenen operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre; İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından son 4 günde İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

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2 BİN 368 KİŞİ GÖZALTINDA

2 bin 368 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 1284 ruhsatsız tabanca, 37 uzun namlulu tüfek, 170 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Operasyonları düzenleyen jandarma ve polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimiz müsterih olsun; ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek" dedi.

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