74 yaşındaki adam husumetlisini bıçakladı

Aktarılan bilgilere göre Gevhernesibe Mahallesi İstasyon Caddesi'nde, 74 yaşındaki O.Ö. 47 yaşındaki husumetlisi M.A. ile yolda karşılaştı. İkilinin arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O.Ö. yanında bulunan bıçakla M.A.'yı bıçakladı. Yaralı halde olay yerinden kaçan M.A. caddedeki bir kuruyemişçiye girerek yardım istedi.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de M.A.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin sonrasında ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı.

O.Ö. olay sonrası karakola giderek teslim oldu. Kuruyemişçinin de dükkanın kapısını kapatarak saldırganın içeri girmesini engellediği öğrenildi.