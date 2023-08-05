74 yaşındaki kadını sopalarla darp ettiler. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı

Batman’da bahçesine taş atan çocukları uyarmasının ardından çocukların ailelerinin taşlı ve sopalı saldırısına uğrayan 74 yaşındaki Vesile Çiftçi, darp edildiği anları anlattı.

İHA muhabirine konuşan Çiftçi, serinlemek için bahçede oturduğu sırada bahçesine giren çocukların taş attığını kendisinin de çocuklara seslenerek taş atmamaları için uyardığını söyledi. Çiftçi, çocukların gittiğini sandığı sırada bu kez ailelerinin bahçe kapısını tekmeleyerek açıp ellerinde taş ve sopalarla kendisine saldırdıklarını kaydetti.

Kafasına aldığı darbeyle baygınlık geçirdiğini anlatan Çiftçi, “Bu çocuklar sürekli bahçemize taş atıyorlar, bizlere zarar veriyorlar. Uyardığımızda da böyle olaylarla karşı karşıya kalıyoruz” dedi.

Çiftçi’nin birlikte kaldığı torunu Öznur Eser ise, pazarda olduğu sırada anneannesinin saldırıya uğrayarak darp edildiğini söyledi. Eser, “Alışverişe gittiğim sırada anneannem sıcak olduğu için bahçeye gitti, ben de pazara gittim. Komşu çocukları bahçeye taş attığı için anneannem uyarınca karşılık vermişler, ‘Bize cevap mı veriyorsunuz’ diye terslemişler. O esnada büyükleri de kapıyı tekmeleyerek bahçeye girip anneannemi darp etmişler. Evlerinden sopalarla, taşlarla gelmişler. Kafasına tekmelerle sopalarla vurmuşlar. Sopayı kafasında kırmışlar. Ambulans geldi, dayımları, ağabeylerimi aradım. Sonra anneannemi hastaneye götürdük” diye konuştu.

Saldırıda yaralanan Çiftçi'nin torunu Furkan Alpaslan ise kafasından ve kolundan aldığı darbelerle yaralandığını anlattı. Alpaslan, “Olayı duyunca eve geldim. Birçok yerimden yaralandım, darp edildim. Bahçedeydik eve saldırdılar, taşla, sopayla, silahla saldırdılar, polisler gelinceye kadar da evden dışarı çıkamadık” şeklinde konuştu.