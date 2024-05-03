Ünlü Türk Fizikçi Yusuf Gürsey suikaste mi kurban gitti?

Ünlü Türk Matematikçi ve Fizikçi Feza Gürsey ile Profesör Süha Pamir’in tek çocuğu olan Fizikçi Yusuf Gürsey ABD’de geçirdiği bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Dr. Gürsey’in ölümünde dikkat çeken konu ise hayatını kaybetmeden hemen önce ABD’de düzenlenen Filistin yürüyüşüne katılmasıydı.

Dr. Gürsey Filistin Yürüyüşüne katıldıktan sonra evine yaya bir şekilde giderken kendisine bir araba çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

KAZA MI SUİKAST MI?

ABD’de günlerdir devam eden Filistin protestolarında Ulusal Muhafızlar ve ABD Eyalet Polisler eylemcilere karşı sert müdahalelerde bulunuyordu. Dr. Yusuf Gürsey’in hayatını kaybetmesinin hemen öncesinde ise Filistin için düzenlenen bir yürüyüşe katıldı.

Gürsey’in hayatını kaybetmesine neden olan kazanın gerçekten trafik kazası mı olduğu yoksa kendisine yapılan bir suikast mı olduğu tartışma konusu oldu.

CENAZESİNİN TÜRKİYE’YE GELMESİ İÇİN KAMPANYA YAPILDI

ABD’de yaşayan Ünlü Türk matematikçi ve fizikçi Feza Gürsey ile Profesör Süha Pamir'in tek çocuğu olan Dr. Yusuf Gürsey'in cenazesinin Türkiye'ye götürülmesi için GoFundMe üzerinden yardım kampanyası başlatıldı.

11 Şubat 1954'te New Haven'da dünyaya gelen Dr. Yusuf Gürsey, babası Feza Gürsey'in bilimsel izinden giderek kendisi de bir fizikçi oldu.

Feza Gürsey, bilim çalışmalarıyla Yale Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tanınmış bir akademisyen olarak biliniyor. Dr. Gürsey, 60'lı ve 70'li yıllarda kuantum teorisi ve bununla beraber büyük birleşik alan üzerine yaptığı teorik fizik çalışmalarıyla dünyada tanında.

Özellikle Pauli-Gürsey dönüşümleri ve doğrusal kiral Lagrangian üzerine yaptığı çalışmalar bilim camiasında büyük yankı uyandırdı.

ODTÜ’DE DOÇENT OLARAK ÇALIŞTI

1975’te Yale Üniversitesi'nden Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler alanında lisans derecesini alan Dr. Yusuf Gürsey, Elektrik Mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora çalışmalarını da yaptı.

Araştırmacı olarak çalıştığı Brookhaven Ulusal Laboratuvarı'nda bir süre geçirdiği dönemlerin sonrasında Türkiye'ye dönerek Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde doçent olarak görev aldı.

Emekli olmasının ardından dil araştırmalarına yönelen Gürsey, eski dilleri inceledi ve Arapça tercümanı olarak çalıştı.

Ayrıca, barış ve adalet konularında aktif bir rol oynadı ve uzun süredir New Haven'daki barış konseyinin üyesi ve şehrin barış komisyonunda yer aldı.