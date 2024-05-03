Aydın’da uyuşturucu operasyonu

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucuyla mücadeleye yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında yapılan incelemeler sonucunda Kuştur bölgesinde yapılan operasyonda, 2 araçta arama yapıldı.
G.Ö. isimli şahsın aracında Narkotik Köpeği Honaz ile yapılan aramada 8 parça halinde toplam 7.7 gram esrar maddesi ele geçirilirken, aynı operasyonda, B.D. isimli şahsın aracında ise aracın bagaj yedek stepne bölümünde gizlenmiş vaziyette 510 gram esrar maddesi bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.