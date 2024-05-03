Aydın’da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Aydın’da uyuşturucu operasyonu
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde narkotik polisleri tarafından iki araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucuyla mücadeleye yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında yapılan incelemeler sonucunda Kuştur bölgesinde yapılan operasyonda, 2 araçta arama yapıldı.

aw196129-02.jpg

G.Ö. isimli şahsın aracında Narkotik Köpeği Honaz ile yapılan aramada 8 parça halinde toplam 7.7 gram esrar maddesi ele geçirilirken, aynı operasyonda, B.D. isimli şahsın aracında ise aracın bagaj yedek stepne bölümünde gizlenmiş vaziyette 510 gram esrar maddesi bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

aw196129-01-001.jpg

Son Haberler
Türkiye Kupası'nda yarı final başlıyor Spor
Türkiye Kupası'nda yarı final başlıyor
Çin'in yeni uzay keşif programı başladı Dünya
Çin'in yeni uzay keşif programı başladı
Meşaleye 15 yıl hapis Spor
Meşaleye 15 yıl hapis
Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu 11. kez düzenleniyor Spor
Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu 11. kez düzenleniyor
Dursun Özbek listesini sundu. Flaş Erden Timur kararı Spor
Dursun Özbek listesini sundu. Flaş Erden Timur kararı
Fotoğraf çekinmek istediği maymundan tokat yedi Video
Fotoğraf çekinmek istediği maymundan tokat yedi
Sürücülere 9 milyon 82 bin lira ceza Gündem
Sürücülere 9 milyon 82 bin lira ceza