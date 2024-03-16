7,5 liraya Ramazan pidesi

Kaynak: İHA
7,5 liraya Ramazan pidesi
Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan ayında da Aydınlılara hizmet sunmaya devam ediyor ve Ramazan pidesini 7 lira 50 kuruştan satışa sunuyor.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, Aydın'ın çeşitli bölgelerinde bulunan Halk Ekmek satış noktaları, ekonomik fiyatlarla hijyenik ve kaliteli hizmeti vatandaşlara sunmaya başladı. Uygun fiyatlı Ramazan pidesine talep yoğun olurken, vatandaşlar Halk Ekmek satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturuyor. İftar sofralarının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek noktalarında 7 lira 50 kuruştan satışa sunuluyor. Vatandaşlar, uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri temin ederek Halk Ekmek uygulamasından memnuniyetlerini dile getiriyor ve Başkan Çerçioğlu'na teşekkür ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Aydınlılar için Ramazan pidesi üretimine devam edecek. Başkan Çerçioğlu, "Hijyenik ve steril ortamlarda üretim yapan Halk Ekmek fabrikalarımız aracılığıyla vatandaşlarımıza uygun fiyatlı ve lezzetli pidelerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz. Ramazan pidelerimizi, satış noktalarımızdan uygun fiyatlarla temin edebilirler. Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğine inanarak çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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