75 yaşındaki adama yerde defalarca tekme attı; Validen 'vicdansız' tepkisi

Düzenleme: Kaynak: DHA
75 yaşındaki adama yerde defalarca tekme attı; Validen 'vicdansız' tepkisi

Osmaniye'de Ömer Ü. sokak ortasında tartıştığı 75 yaşındaki Mehmet D.'yi tekme ve yumruklarla döbdüğü yansıdı.

Osmaniye'de Ömer Ü. sokak ortasında tartıştığı 75 yaşındaki Mehmet D.'yi tekme ve yumruklarla dövdü. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, Vali Erdinç Yılmaz "Bu vicdansızın hak ettiğini yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağız" paylaşımı yaptı.

Olay, Yunus Emre Mahallesi Mustafa Özden Ortaokulu'nun yanında meydana geldi. Ömer Ü., sokak ortasında tartıştığı Mehmet D.'yi bir anda dövmeye başladı. Tekme ve yumruklarla Mehmet D.'ye saldıran Ömer Ü., küfürler savurdu. Mehmet D.'nin darbedildiği anlar, cep telefonuyla kaydedildi. Darp anları sosyal medyada paylaşılırken, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz "Bu vicdansızın hak ettiğini yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağız" paylaşımında bulundu. Ömer Ü. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

75 yaşındaki adama yerde defalarca tekme attı; Validen 'vicdansız' tepkisi

75 yaşındaki adama yerde defalarca tekme attı; Validen 'vicdansız' tepkisi

75 yaşındaki adama yerde defalarca tekme attı; Validen 'vicdansız' tepkisi

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