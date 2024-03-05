75 yaşındaki teyze 5 işçiyi darp mı etti? Yok böyle savunma

Kaynak: Haber Merkezi
75 yaşındaki teyze 5 işçiyi darp mı etti? Yok böyle savunma
75 yaşındaki kadın 5 işçiyi dövdüğü iddiasıyla mahkemeye çıkarıldı. Teyzenin savunmasındaki, “Yalnızdım! Elimde sopa olmadan nasıl döveyim?” sözleri dikkat çekti.

Denizli'de oturan 75 yaşındaki Hatice Kocalar garip bir suçla suçlanıyor. Yaşlı kadının, arazisine giren mermer ocağı çalışanlarını yaraladığı iddia edildi.

Hatice teyze, "Tek başıma beş kişiye karşı koydum. Elimde sopa olmadan nasıl döveyim?" diyerek kendini savundu.

Olayda silah olarak kullanıldığı söylenen sopa ise kayıp.

75 yaşındaki kadın 5 işçiyi dövdüğü iddiasıyla mahkemeye çıkarıldı.

“YALNIZDIM! ELİMDE SOPA OLMADAN NASIL DÖVEYİM?”

Hatice Kocalar'ın yargılandığı davada ilk celse yapıldı.

Suçlama, 75 yaşındaki kadının Tavas'taki Avdan Köyü'ndeki arazisine girmeye çalışan mermer ocağı personeliyle kavga edip onları yaraladığı yönünde.

Hatice Kocalar ise "İki kamyon ve bir kepçe geldi. Arazimi kazacaklardı, engel oldum. Şirketin yetkililerini çağırmalarını istedim. İki mühendis geldi. Hepsi beş kişiydiler. Ben yalnızdım. Elimde sopa olmadan nasıl döveyim? Dövmedim, sadece tartıştık. Elimde sopa yoktu. Suçlamaları reddediyorum. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

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“BEN YALNIZDIM, ONLAR 5 KİŞİ”

Bugün yapılan duruşmaya belediye başkanı adayları Nazif Manav, Yağmur Yalçın ve Kadir Tatik de katıldı. Avdan köylüleriyle birlikte çeşitli sivil toplum kuruluşları ve çevre gruplarının da izlediği duruşma yoğun ilgi gördü.

Duruşmada tanıklık yapan Kocalar'ın eşi Bekir Kocalar, olaydan sonra tesadüfen araziye gittiğini ve eşinin kimseyi yaralamadığını söyledi. Hatice Kocalar'ın avukatı Ozan Orpak da Hatice teyzenin kilosuna ve yaşına dikkat çekerek fiziksel olarak böyle bir şey yapmasının imkansız olduğunu ifade etti.

Ayrıca olayın yaşandığı araziyle ilgili Danıştay'ın iptal kararı verdiğini de belirtti.

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SİLAH OLARAK KULLANILDIĞI SÖYLENEN SOPA NEREDE?

Avukat Orpak, Hatice Kocalar'ın mühendisleri yaraladığı iddia edilen ve olayda silah olarak kabul edilen sopanın adli emanete teslim edilmediğini ve bunun hukuka aykırı olduğunu dile getirdi.

Kocalar'ın başka bir avukatı olan Ali Kabal da, olayla ilgili somut kanıtların bulunmadığını ve sadece sağlık raporunun mevcut olduğunu kaydederek müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

Hatice Kocalar'ın 5 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada savcı, mütalaasını sunduktan sonra duruşma salonuna polis çağrılmasını istedi.

Ayrıca şikayetçi olan mühendislerin yan müştekiler olarak dinlenmesi talebi mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Mahkeme, duruşmayı 28 Mayıs 2024 tarihine erteledi.

Davayı izleyenler, duruşma sonrası "Toprağıma dokunma, suçluları yargıla" sloganları atarak Kocalar'a destek verdiklerini ve davayı takip edeceklerini ifade ettiler.

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