76 yaşındaki adam 74 yaşındaki karısını öldürdü

Adana’da 76 yaşındaki şahıs, tartıştığı 74 yaşındaki kanser hastası karısını tabancayla sırtından vurduktan sonra adliyeye giderek polise teslim oldu. Polis ekipleri eve gittiklerinde yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

KAYNAK: İHA
76 yaşındaki adam 74 yaşındaki karısını öldürdü

İHA'nın haberine göre, olay, merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah S. (76), tartıştığı kanser hastası karısı Naile Sarı’yı (74) tabanca ile sırtından vurdu.

Ardından evden çıkan Abdullah S., adliyeye giderek görevli polise olayı anlatıp teslim oldu.
Karısını vurduğu tabancayı da polise teslim eden yaşlı adam gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, olayın gerçekleştiği adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen polisler, içeri girmek için itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasının ardından içeri giren ekipler, kanlar içerisinde yatan yaşlı kadının öldüğünü tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Naile Sarı’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şüpheli kocanın emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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