76ers, yaz döneminde Lillard için Portland'la görüştü iddiası

Editör: Ufuk Cingöz

PHLY Sixers Podcast'inde konuşan PhillyVoice.com'dan Kyle Neubeck, Sixers'ın son aylarda Lillard'ı yokladığını iddia etti.

Neubeck, çeşitli zamanlarda görüşmelerin yapıldığını doğrulasa da, 76ers'ın Lillard için ciddi bir baskı yapmadığını belirtti:

"Dame'in Sixers'a gidebileceği üzerine az çok konuşulduğu olmuştu ve belki de Sixers'ın bu süreçteki rolü yeterince dikkate alınmadı. Size şunu söyleyebilirim ki, Sixers, bu yaz döneminde Blazers'la Dame hakkında ara ara kesinlikle konuşmuştu. Ama birine 'Hey, Dame Lillard'ı takımımıza istiyoruz' demek, 'Dame Lillard için sağlam bir takas paketi hazırlıyoruz' anlamına gelmiyor."

Lillard yaz dönemi boyunca takas söylentilerinin en büyük ismi olsa da, Blazers ekibi henüz hoşuna giden bir teklif bulamadığı için yıldız oyuncuyla önümüzdeki ay antrenman kampına beraber girebilir.