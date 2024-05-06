Bu nasıl bir sapıklık! 5 yabancı cansız mankene tecavüz etti… Olay Türkiye’de yaşandı

Kaynak: Haber Merkezi
Bu nasıl bir sapıklık! 5 yabancı cansız mankene tecavüz etti… Olay Türkiye’de yaşandı
İstanbul’da bir giyim mağazasının deposunda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

İstanbul’da bir giyim mağazasının deposunda kalan 5 yabancı uyruklu şahıs cansız mankene tecavüz ederken yakalandı.

Şahısların, cansız mankenin özel bölgesini delerek boşluk oluşturduğu görüldü.

“ÇOCUKLARIMIZI KORUMALIYIZ”

Skandal görüntüleri X hesabından paylaşan DHA muhabiri Rojda Altıntaş, “İstanbul’da bir depoda kalan beş yabancı kişi, giyim mağazasına ait mankene tecavüz etti. Bu tür sapkın ve şiddet içeren davranışlar kabul edilemez. Çocuklarımızı hep birlikte korumak ve toplumumuzu güvende tutmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

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