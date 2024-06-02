77 Tonluk yolcu uçağı havalimanı çalışanını ezdi

Yekaterinburg, Rusya'da bulunan Koltsovo Havalimanı'nda yaşanan talihsiz bir olayda, bir Airbus A320 uçağının ön iniş takımının altında kalarak ağır yaralanan 32 yaşındaki teknisyen Rail'in durumu hakkında yeni bilgiler paylaşıldı.

Yetkililer, teknisyenin park halindeki uçağın hareket etmesiyle meydana gelen kazada bacağının sıkıştığını ve sonrasında ampute edilmek zorunda kalındığını bildirdi. Kazanın ardından hızla olay yerine intikal eden acil servis ve güvenlik güçleri, yaralı çalışanın tedavi altına alındığını ve bilincinin kapalı olduğunu açıkladı. Uçağın ise yaşanan olayın ardından üç buçuk saatlik bir gecikmeyle Bişkek'e doğru yoluna devam ettiği belirtildi.

Rus Soruşturma Komitesi, meydana gelen kaza ile ilgili olarak güvenlik ihlalleri ve ihmal sonucu ciddi sağlık zararlarına yol açtığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. İlk bulgulara göre, pilotun yer hizmetleri teknisyenine uçağın hareket etmeye hazır olmadığı yönünde bilgi vermemiş olması büyük bir dikkatsizlik olarak değerlendiriliyor. Olayla ilgili detaylı incelemelerin devam ettiği ve sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı ifade edildi.