78 yaşındaki ev sahibi tartıştığı kiracısını sokak ortasında öldürdü

İzmir'in Torbalı ilçesinde ev sahibi Halil İbrahim U. sokakta karşılaşıp tartıştığı kiracısı Ahmet Alkan'ı tabancayla vurarak öldürdü.

78 yaşındaki ev sahibi tartıştığı kiracısını sokak ortasında öldürdü

Bugün saat 15.00 sıralarında, Ayrancılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ev kirası artışı nedeniyle mahkemelik olan ev sahibi Halil İbrahim U. ile kiracısı Ahmet Alkan sokakta karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma sonrası Halil İbrahim U., kiracısı Ahmet Alkan'a tabancayla ateş açtı ve olay yerinden kaçtı. Alkan, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alkan'ı ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Alkan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, kaçan ev sahibini yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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