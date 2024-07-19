78 yaşındaki Lucescu'nun yeni takımı belli oldu

Ukrayna basınından Football 24’ün haberine göre, EURO 2024’deki başarısız performansın ardından Ukrayna Futbol Federasyonu, teknik direktör Sergiy Rebrov ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Bu bağlamda, Federasyon Başkanı Andriy Shevchenko, 78 yaşındaki Rumen teknik adam Mircea Lucescu ile bir telefon görüşmesi yaparak onu Ukrayna Milli Takımı’nın başına getirmeyi düşündüğünü iletti.

Lucescu da bu teklife olumlu yaklaşıyor ve şartlar uygunsa görevi kabul edeceği belirtiliyor.

Hatırlanacağı gibi Lucescu 3 Kasım 2023 tarihinde Dinamo Kiev’deki görevinden ayrılmıştı ve o tarihten bu yana herhangi bir takımı çalıştırmıyordu.

Kariyeri boyunca Romanya, Inter, Galatasaray, Beşiktaş, Shakhtar Donetsk, Zenit ve Türkiye Milli Takımı gibi önemli kulüpleri yönetmişti.