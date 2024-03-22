Ticaret Bakanlığı 'Dış Ticaret Sermaye' tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre Dış Ticaret Sermaye statüsü verilen firmalar arasında ünlü kuruluşlar da var. Buna göre 2024'te 79 şirkete dış ticaret sermaye şirketi statüsü verildi. Bu şirketler arasında Arçelik, Aselsan, Bosch, Çimsa, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, Eti Gıda Sanayi, Ford Otomotiv, İskenderun Demir Çelik, LCW, Petkim, Sasa, Şişecam, Tofaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Türk Traktör, Tüpraş ile Vestel gibi bir çok ünlü kuruluş yer aldı.