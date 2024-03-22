79 şirkete 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsü

Kaynak: AA
79 şirkete 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsü
Ticaret Bakanlığı, bu yıl 79 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi.

Ticaret Bakanlığı 'Dış Ticaret Sermaye' tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre Dış Ticaret Sermaye statüsü verilen firmalar arasında ünlü kuruluşlar da var. Buna göre 2024'te 79 şirkete dış ticaret sermaye şirketi statüsü verildi. Bu şirketler arasında Arçelik, Aselsan, Bosch, Çimsa, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, Eti Gıda Sanayi, Ford Otomotiv, İskenderun Demir Çelik, LCW, Petkim, Sasa, Şişecam, Tofaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Türk Traktör, Tüpraş ile Vestel gibi bir çok ünlü kuruluş yer aldı.

İlgili Haberler
TCMB sonrası dolar yeni güne böyle başladı
TCMB sonrası dolar yeni güne böyle başladı
Son Haberler
Dolu yağışı kazaya sebep oldu Gündem
Dolu yağışı kazaya sebep oldu
Çin’li elektrikli araç devi Yunanistan pazarında Otomotiv
Çin’li elektrikli araç devi Yunanistan pazarında
Brent petrolün varil fiyatında gerileme Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatında gerileme
Ankara'da kimyasal atıklar tarlaya dökülüyor! Suyun tadı bile değişmiş. Skandal iddia Gündem
Ankara'da kimyasal atıklar tarlaya dökülüyor! Suyun tadı bile değişmiş. Skandal iddia
Çobanlar ile çiftçiler arasında çatışma. 42 kişi hayatını kaybetti Dünya
Çobanlar ile çiftçiler arasında çatışma. 42 kişi hayatını kaybetti
Kök aylık değişikliği ve yaşa göre maaş geliyor Ekonomi
Kök aylık değişikliği ve yaşa göre maaş geliyor
Borsada yatırımcıların yüzünü güldüren hisseler! 5 hisse neden fırladı Ekonomi
Borsada yatırımcıların yüzünü güldüren hisseler! 5 hisse neden fırladı