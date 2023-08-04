79 yaşındaki erkek birlikte olduğu diğer erkeği öldürdü

Fatih'te bir apartmanın kömürlüğünde 79 yaşındaki Sitrak Kaplan'ın birlikte olduğu 65 yaşındaki Celal H'yi "cinsel ilişkimiz duyulmasın" diyerek öldürdüğü ortaya çıktı.

KAYNAK: AA
79 yaşındaki erkek birlikte olduğu diğer erkeği öldürdü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Cevat H.'nin, 26 Ekim 2022'de Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne babası Celal H. (65) hakkında kayıp başvurusunda bulunması üzerine çalışma başlatan polis, Celal H'nin en son sanık Sitrak Kaplan (79) ile Kocamustafapaşa'da bir adreste buluştuğunun belirlendiği aktarıldı.

Araştırmalar sürerken sanık Kaplan'ın kızının emniyeti arayarak babasının telaşlı bir şekilde evden ayrıldığını bildirmesi üzerine polis ekiplerinin Sitrak Kaplan'ın evinde 31 Ekim 2022'de arama yaptığı aktarılan iddianamede, kömürlükte Celal H.'nin parçalara ayrılmış cesedinin bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, aynı gün sokakta yürürken yakalanan ve üst aramasında 2 bıçak ele geçirilen Kaplan'ın ifadesine yer verildi.

ARALARINDAKİ CİNSEL İLİŞKİ DUYULMASIN DİYE KATLETMİŞ

İfadesinde maktulle aralarında cinsel birliktelik olduğunu iddia eden sanık Sitrak Kaplan, en son beraber oldukları sırada maktulün öne doğru düştüğünü tepki gelmeyince öldüğünü anladığını anlattı.

Bunun üzerine Celal H.'nin cesedini parçalara ayırıp çuvallara koyduğunu ve ilerleyen zamanlarda bu çuvalları tek tek çıkartıp bir yere gömmeyi düşündüğünü belirten Kaplan, maktulün üzerindeki 310 lira, bıçak ve cep telefonunu aldığını söyledi.

Sanık Kaplan, maktulle aralarındaki ilişkinin duyulmasından korktuğu için şok halinde cesedi parçaladığını savundu.

Adli Tıp Kurumu raporunda da dört çuval içerisinde bulunan ceset üzerinde yapılan incelemede, Celal H'nin ölümünün kesici ve delici alet yaralanmasından kaynaklı olduğuna yer verildi.

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"RAPORLAR SANIĞIN İFADESİNİ ÇÜRÜTTÜ"

İddianamede, sanık savunmasında her ne kadar maktulün kendiliğinden öldüğünü beyan etse de dosyadaki raporların sanığın ifadesini çürüttüğü vurgulandı.

Sanık hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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