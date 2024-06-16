79 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı

Cumhurbaşkanlığı tarafından 1 Ağustos 2020 tarihli kararnameyle tekrar camiye dönüştürülen ve 4 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından 6 Mayıs'ta ibadete açılan Kariye Camisi'nde, vatandaşlar ilk bayram namazını kıldı.
Sabah namazıyla birlikte camiye gelenler, cemaatle birlikte dışarıya serilen seccadelerde namazlarını kıldı. Namazın ardından vatandaşlar cami çıkışında birbirleriyle bayramlaştılar.
Yapı, inşasının ardından uzun yıllar kilise olarak kullanıldıktan sonra, 2. Bayezid döneminde Sadrazam Hadım Ali Paşa (Atik Ali Paşa) tarafından camiye çevrilmişti.
1945 yılında müzeye dönüştürülen ve 1948'de Müzeler İdaresi'ne bağlanan Kariye, 1 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile tekrar cami statüsüne kavuştu.
Restorasyon çalışmaları sonucunda cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenden canlı bağlantıyla 6 Mayıs'ta tekrar ibadete açıldı.