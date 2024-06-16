79 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı

Kaynak: AA
79 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı

Fatih'te bulunan ve 79 yıl sonra yeniden ibadete açılan Kariye Camisi'nde, ilk Kurban Bayramı namazı kılındı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 1 Ağustos 2020 tarihli kararnameyle tekrar camiye dönüştürülen ve 4 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından 6 Mayıs'ta ibadete açılan Kariye Camisi'nde, vatandaşlar ilk bayram namazını kıldı.

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Sabah namazıyla birlikte camiye gelenler, cemaatle birlikte dışarıya serilen seccadelerde namazlarını kıldı. Namazın ardından vatandaşlar cami çıkışında birbirleriyle bayramlaştılar.

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Yapı, inşasının ardından uzun yıllar kilise olarak kullanıldıktan sonra, 2. Bayezid döneminde Sadrazam Hadım Ali Paşa (Atik Ali Paşa) tarafından camiye çevrilmişti.

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1945 yılında müzeye dönüştürülen ve 1948'de Müzeler İdaresi'ne bağlanan Kariye, 1 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile tekrar cami statüsüne kavuştu.

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Restorasyon çalışmaları sonucunda cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenden canlı bağlantıyla 6 Mayıs'ta tekrar ibadete açıldı.

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