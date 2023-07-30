7'nci kattan düşüp ölen genç kız, saatler sonra bulundu

Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde yaşanan olayda İzmir’den Kayseri’ye yeni döndüğü öğrenilen Ayyüce Dilşat Çalışkan sabah saatlerinde 7 katlı binanın çatı katından aşağıya düştü.
Çalışkan, düştüğü zemindeki mazgalın kırılmasıyla bir iş yerinin deposuna girdi. Saatler sonra yoldan geçen vatandaşlar mazgaldan aşağıya baktıklarında hareketsiz halde yatan Çalışkan'ı gördü.
Olay polis ekipleri ve sağlık ekiplerine haber verilirken Çalışkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.